Advierten sobre la ‘desaparición’ del monotributo social: “Es una pérdida de derechos”

La referente de la Asociación Civil La Minga, Patricia Bahl, se expresó en Lu32 sobre el paquete fiscal enviado al Congreso, que incluye una serie de modificaciones en el régimen del monotributo, con actualizaciones en los topes de facturación e incremento en los importes que se pagan por mes. Consideró que esto, provocaría la desaparición del monotributo social, categoría que “ha permito a emprendedores que puedan emitir su factura ante la venta de servicios o productos, y que puedan jubilarse”.