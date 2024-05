Juegos Bonaerenses: “Son un abanico de inclusión”

Lo manifestó el subsecretario de Deportes del Municipio, Juan Pablo Arouxet, al finalizar la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2024 que arrojó la cifra récord de 6.950 anotados. En diálogo con Lu32, reconoció que a principio de año había dudas por su realización, debido a la situación económica del país. Pero que gracias “al trabajo de la Provincia, llegó la confirmación del desarrollo de los Juegos, pensados como una política pública”.