Recaudación: “La construcción y la industria son los sectores más afectados”

Lo confirmó Cristian Girard, Director Ejecutivo de ARBA, quien en la tarde de este jueves brindó una conferencia de prensa en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Habló sobre el trabajo que se hace en la entidad, las proyecciones para el año que viene, el inmobiliario rural, la situación de ‘emergencia’ de los sectores productivos y la ayuda a pymes. Además, estuvo acompañado por el intendente Maximiliano Wesner, que destacó la articulación con la Agencia, comentó que Olavarría perdió 8 mil millones de pesos en recaudación en un año, y además, se refirió al Presupuesto Municipal 2025.