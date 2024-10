El Municipio de Olavarría invita a participar de la jornada de “Gestión y Deporte”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, invita a participar de una interesante propuesta tanto de formación pero también de intercambio que se dará el próximo 8 de noviembre en el salón de la Casa del Deporte, ubicada sobre avenida Del Valle 3549, a partir de las 19 horas.

La jornada se denomina Gestión y Deporte, capítulo Olavarría, organizada desde Profesionales de la Industria Deportiva y con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes del Municipio. “Construir equipos de trabajo: Dirigentes + Profesionales” será el lema de la propuesta que será encabezada por Josep Vives i Portell y Carlos Siffredi.

Josep Vives i Portell es el Delegado Cono Sud de la Generalitat de Catalunya, además de integrante del Consejo Directivo Basket Manresa, ex portavoz del FC Barcelona, abogado y periodista. Carlos Siffredi, por su parte, es Gestor Deportivo, Director General de Club de Amigos, además Ex Director General San Lorenzo de Almagro, Ex Gerente Técnico Deportivo ENARD y Máster en Gestión de Organizaciones Deportivas.

La propuesta es libre y gratuita y está destinada a dirigentes, profesionales y estudiantes vinculados/as a la industria deportiva del Partido de Olavarría y la región, como así también personas interesadas en la temática.