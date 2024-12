Sombra: “Ha sido un primer año muy intenso”

El intendente de Azul, Nelson Sombra, dialogó con Lu32 en el marco de una serie de entrevistas con mandatarios de la región. Analizó como se ha desarrollado su primer año como intendente de la vecina ciudad y explicó que hubo que cambiar la matriz tributaria del Partido. Se refirió a la declaración de emergencia presupuestaria y como esto afectó a los salarios de trabajadores municipales. Habló de ‘seguir reordenando la casa’ de cara el 2025, ya que causa inconvenientes con la comunidad.