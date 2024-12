“Fue un gran año, pude lograr cumplir mi sueño”

Mateo Mendía dialogo con Fabián Casanella en 60 Minutos. El defensor, que este año debuto en primera división, destacó que pudo cumplir su objetivo, que el mundo Boca es tal cual se ve, muy vertiginoso, pero con el tiempo te acostumbras, remarcó Mateo. Mendía confirmó que este año sigue en Boca y descarto de raíz la posibilidad de irse a otro club del exterior.