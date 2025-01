“Ferro es mi vida deportiva”

John Henry Ramírez Pombo, ex jugador de Ferro y autor de un gol que quedó en la historia frente a Racing, palpitó la previa del gran duelo entre Chairas y Carboneros. “En Ferro viví momentos espectaculares que quedaron grabados en mi corazón, amo a Ferro” Dijo el colombiano, actualmente radicado en Miami. “La gente de Racing siempre fue muy respetuosa conmigo, nunca tuve inconvenientes”. Pombo entró en la historia de Ferro al marcar el gol de la victoria ante Racing en tiempo de descuento el 1 de marzo del 2010, en un partido que quedará grabado para siempre en el corazón de los Carboneros.