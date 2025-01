Lideró el tope de quejas en Olavarría la compra on line durante 2024

Lo confirmó el Dr. Jorge Garaiz, responsable de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Le siguen en cantidad de denuncias los servicios de comunicación (telefonía celular, cobros indebidos y demás) y, también, hay quejas por los pagos a través de plataformas como Mercadopago.