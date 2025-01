"Lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Racing y toda su gente"

David García Lorenzo dialogó con Fabián Casanella tras su desvinculación de Racing. "El ciclo fue muy positivo, Racing ha sido candidato y protagonista en todos los torneos que jugamos, sacamos el 74 % de los puntos que diputamos, yo estoy conforme con lo que pudimos hacer, con lo que el club me ofreció y solo tengo palabras de agradecimiento para Racing". Manifestó García Lorenzo