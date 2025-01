“Tuve que convivir con el dolor durante todo un año”

Quimey Marín dialogo con Fabián Casanella en 60 Minutos, el Olavarriense que milita en Santamarina, habló sobre el edema óseo en sus dos rodillas que lo marginó de las canchas durante gran parte del 2024. Marín agradeció al club Tandilense por el apoyo en su recuperación y se mostro entusiasmado en ser dirigido por Navarro Montoya. También recordó su paso por Costa Brava, próximo rival de Ferro en el federal, remarcó que es un gran equipo, pero que Ferro tiene argumentos para superarlo y además un gran entrenador como Jorge Izquierdo.