“Es una cancha difícil, vamos a intentar hacer un partido inteligente”

Pablo Agüero, defensor y capitán de Costa Brava se expresó en 60 minutos “Ellos van a intentar lastimarnos con su juego, nosotros vamos a pararnos de manera inteligente y no regalar nada, va a ser un partido largo” Dijo Agüero. El central también se refirió a la designación del árbitro “me hubiese encantado juntarme con el capitán de Ferro y entre los dos elegir el árbitro, pero no se puede, no lo manejamos, nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo y no le damos importancia a lo que se dice” remarcó Agüero