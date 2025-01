Cianobacterias en Laprida: “Son situaciones que cambian cada semana”

Así lo explicó el Director de Ambiente de la vecina localidad, Fernando Fernández, en relación a un informe de la Provincia en el que se advierte sobre la alta presencia de cianobacterias en varios espejos de agua del territorio bonaerense. En diálogo con Lu32, dio detalles de las posibles razones y aclaró que la presencia de estos microorganismos están en la laguna y no en los piletones que se encuentran en el complejo 'El Paraíso'.