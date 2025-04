Walter Bahl: "El Club Loma Negra no tiene fondos para afrontar esta demanda"

Durante el programa de "60 Minutos", emitido por LU32 AM1160 con la conducción de Fabián Casanella, el Presidente del Club Loma Negra charló con la mesa de "Pasión Deportiva" acerca de la demanda millonaria que le estableció la justicia por el despido de dos empleados que contaban con una tutela sindical. A su vez, determinó que "Si no conseguimos una aprobación para apelar, y la decisión definitiva es la de pagar la demanda, hoy quedarían quinientos chicos acéfalos y la institución corre peligro de cierre", determinó Walter Bahl al aire de la radio.

En principio, detalló que "Es una situación complicada que queríamos hacer saber a nuestros socios y a la comunidad en general. Hoy estamos dependiendo de una aprobación de una apelación para pasar a la Corte Suprema de Justicia Bonaerense, todo esto dependiendo de una decisión que debe tomar el Tribunal de Trabajo de Olavarría", comenzó el Presidente de la institución social y deportiva. Además, agregó que "Nosotros tampoco entendemos por qué 'Loma Negra Ciasa' no se hizo cargo de pagarle el sueldo a estas dos personas y no se dieron cuenta de que tenían una tutela sindical. El Club Loma Negra no tiene ninguna forma de enfrentar esta situación”, esbozó Bahl.

En cuanto a la situación en particular, contó que "Tenemos dos juicios de dos ex-empleados que formaban parte de un grupo de cinco personas que estaban en el club, pero los pagos de ese personal siempre los hizo ‘Loma Negra Ciasa’, a través del Club Loma Negra. Ellos dijeron que se iban a hacer cargo de las cinco personas desempleadas, pero terminaron haciéndose cargo de tres, porque había dos que tenían una tutela sindical”, explicó el Presidente en "60 Minutos".

Sobre el monto de la demanda y todo lo que atraviesa a nivel institucional y social, el máximo referente de la misma expresó que "Hoy en día, hay quinientos chicos que quedarían acéfalos si la situación no se revierte. Sería irrisorio poder arreglar algo o generar falsas expectativas con ellos dos cuando no podemos cumplir con esa demanda, no tenemos esa cantidad de dinero. Amén del reclamo sindical que tienen ellos, también tienen un reclamo por despido sin causa y tienen derecho a cobrar esa indemnización. El tema es que el club no cuenta con ese monto de plata", finalizó Walter Bahl al aire de LU32.

EL COMUNICADO DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOMA NEGRA

En el mediodía de este Martes, el Club Social y Deportivo Loma Negra emitió un comunicado oficial sobre la situación que enfrenta ante la justicia y dejó en claro su posicionamiento ante este crítico momento que atraviesa la institución. A continuación, compartimos el mismo:

"El Club Social y Deportivo Loma Negra en estado de alerta por posibilidad de cierre.

El Club Social y Deportivo Loma Negra, comunica a sus socios y a la comunidad en general, que a raíz de una reciente sentencia judicial, teme una vez más por su cierre, concurso o quiebra, siendo una compleja situación institucional la que atraviesa nuestro querido Club. En el día de hoy, el Club presentó ante la justicia, un recurso de apelación a dicha sentencia, para que la misma sea revisada por un tribunal superior, llamado Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.



Por lo tanto, estamos a la espera que el Tribunal de Trabajo de Olavarría, conceda el recurso de apelación presentado por el Club para poder pasar a una instancia superior de revisión, tratando de que la empresa Loma Negra Ciasa sea declarada solidariamente responsable en el pago de la indemnización como lo hizo en otro caso similar. En el caso de que no podamos llegar a esa instancia superior de revisión de la sentencia, esta situación afectaría directamente a más de 480 niños, jóvenes y adultos mayores que participan diariamente en las actividades deportivas, sociales y culturales que ofrece el Club.



La desaparición del Club Social y Deportivo Loma Negra no solo significaría la pérdida de un espacio deportivo, social y cultural sino también la disolución de un lugar clave para la integración y el desarrollo comunitario. En los próximos días, convocaremos a una reunión a título informativa abierta a todos nuestros socios y comunidad en general.", culminó el mismo.