LLA avanza descarta haber hecho un análisis político de la rendición de cuentas

Los concejales Oliver Gamondi y Paola Odello, justificaron el voto negativo en la sesión especial y expresaron cuáles fueron los argumentos usados para oponerse al expediente. Mencionaron las decisiones tomadas y el desvío de fondos entre ellos. También, en otro orden, indicaron que se sigue trabajando en un acuerdo con el PRO, pero no hay ninguna bajada aún.