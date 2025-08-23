“No nos podemos resignar a entregarles la ciudad, la provincia ni la nación a los mismos de siempre”

Con motivo de las próximas elecciones del 7 de septiembre, los candidatos a concejales por la alianza La Libertad Avanza estuvieron en LU32 y hablaron de las propuestas para la ciudad, analizaron el estado actual del Municipio, remarcaron la importancia de ir a votar y opinaron sobre el despido del titular de ANDIS y los supuestos actos de corrupción, que investiga la Justicia, y que salpica a la hermana del presidente Javier Milei.

“Lo primero que tiene esta lista para ofrecer es un gran sentido de renovación, que es la bajada importante que tiene desde la Libertad de Avanza, si vos ves nombre por nombre, ninguno de los lugares más relevantes a nivel local, estoy hablando siempre, por supuesto, ocuparon nunca un cargo relevante a nivel gestión, eso me parece que es relevante, y después un gran sentido de vocación, de escuchar al vecino, de estar cerca, de acompañar”, explicó Federico Alem y agregó que “tenemos un montón de proyectos en materia de seguridad, en materia de juventudes. Somos jóvenes, venimos de la juventud y sabemos los desafíos que tiene un joven más que nadie, pero lo que principalmente creo que tenemos para aportar es el acompañamiento de los vecinos, escuchar, dar una mano, estar cerca y plantear una política renovada, nueva, con caras jóvenes y distintas”.

A su tiempo, Marcelino Quinteros Videla afirmó que “como renovación de la política, no solo por ser jóvenes, sino por esto que decía Federico, de no haber ocupado cargos, venimos a traer esa renovación sin vicios marcados de la política. Sabemos que la gente está cansada de la política, está cansada de los políticos, y nosotros venimos a proponer algo distinto, venimos a proponer esa renovación, esos vicios que tienen por ahí esos políticos viejos de antes, nosotros no los tenemos, y creo que eso es lo principal que venimos a traerle a Olavarría”.

“Necesitamos, sí, que la gente entienda que es muy importante ir a votar, necesitamos que la gente sepa que este 7 de septiembre hay elecciones, y que es importante que se acerquen a votar, que es su derecho, que es su obligación también, y me parece que parte de esa renovación es lo importante que tenemos para darle”, completó.

“La inseguridad es un tema hoy en Olavarría que ha tomado una relevancia gigantesca. Hoy entendemos que la seguridad tendría que ser una prioridad, tanto para el gobierno municipal como para el gobierno provincial y no lo es”, afirmó Marcelino Quinteros Videla.

“Me parece que el gobierno nacional hizo lo que prometió, hizo lo que dijo. Justamente en contra de este gobierno municipal que, como dijo Ezequiel Galli, es la estafa electoral más grande que ha tenido Olavarría”, sostuvo el candidato Quinteros Videla, al ser consultado sobre la gestión de Javier Milei. “El gobierno nacional vino con ideas, propuso, dijo lo que iba a hacer y lo hizo y la baja de la inflación, por ejemplo, es un hito fundamental que ha tenido el presidente, me parece algo primordial. Hoy no podemos proyectar si seguíamos teniendo la inflación que teníamos con el gobierno de Massa, por ejemplo, era imposible proyectar así. Me parece una buena gestión, me parece una gran gestión. Lo que prometió lo cumplió”.

Al ser consultados sobre las denuncias por posibles actos de corrupción, que vinculan Karina Milei, Federico Alem afirmó que “ha sido una bandera de este gobierno que no existan casos de corrupción y en caso de que ocurran, lo que nos deja tranquilo es el manejo respecto a estos temas que es lisa y llanamente despedir al funcionario potencialmente implicado rápidamente. Después quedará en manos de la Justicia seguir investigando, pero marca ya una conducta distinta a lo que vemos en otro espacio político, distinta a lo que hace el kirchnerismo que es encubrir”.

“Sé que hay mucha gente que está cansada de la política, hay mucha gente, que está cansada de los políticos. Me parece que no nos podemos resignar a entregarles la ciudad, la provincia ni la nación a lo mismo de siempre”, afirmó Quinteros Videla y Alem agregó que “si el derecho no lo ejerces vos, lo ejerce otro por vos. Y la verdad que no ir a votar es un problema para todos, porque, además, siendo justos, si la gestión local es buena, si la gente apoya la gestión local, también es justo que lo sepa”.

