Las Mayores pasaron por Tres Arroyos

En un domingo soleado, pero con mucho viento, con ráfagas muy importantes, se llevó a cabo una nueva fecha para las categorías Mayores del Sudeste, que volvieron a contar con un marco más que aceptable de público.

En lo deportivo esta no fue una fecha más ya que las categorías Mar y Sierras B y Minicross disputaron su última carrera de la etapa regular y definieron los 12 pilotos que van a pelear por el campeonato.

Álvarez fue contundente

Matías Álvarez se quedó con un triunfo holgado consiguiendo su tercera victoria de la temporada. El puntero del campeonato largó desde el mejor lugar y capturó la punta la cual no dejó a lo largo de las 20 vueltas que duró la exigencia. Con el correr de las vueltas logró una diferencia que le permitió manejar la carrera.

Detrás se acomodó Federico Álvarez de gran fin de semana, el piloto de Necochea se mantuvo segundo con una buena distancia por sobre Manuel García, que en la largada capturó el tercer puesto y lo mantuvo hasta el final, no sin antes sufrir con Diego González que fue avanzando hasta terminar en el cuarto lugar, por delante de Matías Baños.

Primer triunfo para Fabrizio Girado

El piloto de Benito Juárez alcanzó su primer alago dentro de la categoría gracias a un gran ritmo que le permitió dominar la final de principio a fin. En la primera parte de la competencia soportó el asedio de Iván Díaz, que luego del relanzamiento cerca del final perdió contacto y no pudo debatir el triunfo hasta el final.

La tercera posición se definió en la última vuelta entre pilotos de Gonzales Chaves. Federico Barreriro ingresó en esa colocación a la última vuelta con Leo Reynosa pegado y metros más atrás Juan Ignacio Fernández. AL llegar a la primera curva, Reynosa emparejó la marcha de Barreiro y transitaron de esa manera la primera parte, pero al salir de la curva dos los autos se engancharon y se despistaron ambos, por lo que Fernández aprovechó y llegó tercero, por delante Eugenio de Hormaechea y Gaspar De Francisco. Con el séptimo lugar en al final, y ante el abandono de Marcelo Vidal, le alcanzó a Matías Campos para ganar la etapa regular.

Cernuda por primera vez victorioso

Nicolás Cernuda se quedó con su primera victoria en la categoría Minciross, fue de manera contundente, pero para eso tuvo que sufrir en la primera vuelta. En la largada compartió la primera fila con Alejandro Cabrera, al llegar a la primera curva el de Necochea, por afuera llegó adelante, pero al cerrarse hubo un toque que lo margino de la lucha por la carrera. Antes de cerrar la primera vuelta, en la parte baja del trazado, hubo un roce con Matías Pereyra. Superadas estas dos situaciones, Cernuda hizo una gran diferencia por sobre sus rivales.

El segundo puesto quedó para Santiago Gazaneo, que cerró un gran domingo, mientras que tercero finalizó en su retorno Sebastián Fernández.

La cuarta colocación quedó para Juan Cruz Baracco y quinto concluyó Gonzalo Belio Fauret. Santiago Skeich con el sexto lugar se quedó con la etapa regular.

Ruppell y Waldbillig ganaron cantaron victoria

La categoría ofreció una novedad muy importante el día sábado, Alfredo Pérez autor de la pole, rompió el motor en la segunda tanda de clasificación, por lo que no pudo ser parte de la actividad del domingo.

En la primera final Guillermo Ruppell ganó de manera contundente y alcanzó su tercera victoria del año. La lucha por el segundo lugar estuvo intensa, Pedro Macerata aguantó todos los ataques y terminó en el segundo lugar, luego de una dura lucha con Ariel Irigoyen, Juan Sebastián Arias y Pedro Waldbillig.

En la segunda final el de Juan N. Fernández dominó de principio a fin por sobre Juan Sebastián Arias y Guillermo Ruppell. La cuarta colocación quedó para Gustavo Razquin y quinto terminó Bautista Martlatz.

