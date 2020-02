Docentes: acuerdos y rechazos a la oferta salarial pero igual las clases comienzan

Como ya se informó, UDOCBA rechazó la propuesta; en el caso de SUTEBA y FEB, hoy tuvieron su Plenario y Congreso , respectivamente. Con relación a lo resuelto por SUTEBA, Verónica Danelli, Secretaria General en Olavarría, señaló se aceptó por amplia mayoría. Por otro lado también se refirió a la situación en las escuelas, donde no todas están en condiciones óptimas y lamentó que el Intendente no haya firmado la adhesión al programa “Escuelas en Obras”.Por su parte, Graciela Ramongassie, de la Unión Docentes de Olavarría y participante en el Congreso de FEB, expresó por LU 32, que se rechaza la propuesta del gobierno porque no se confía en la cláusula de garantía, aunque también se considera insuficiente el monto ofrecido, no obstante, igual comenzarán las clases. Ingrese para escuchar las entrevistas. Foto Télam