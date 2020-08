México: "El objetivo no es el lucro, sino que América Latina tenga la vacuna"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, y se producirá en ese país y en Argentina, y su canciller, Marcelo Ebrard, destacó que "el objetivo no es el lucro sino que América Latina tenga la vacuna".



"Lo importante de esta cooperación es que la cadena de producción es latinoamericana con una transferencia de tecnología", destacó Ebrard, quien destacó la promoción de la Fundación Slim para alcanzar el acuerdo que incluye también al Gobierno de Alberto Fernández y un laboratorio en Argentina, mAbxience.



En la tradicional conferencia de prensa matutina de López Obrador, parte de su Gabinete, sus asesores científicos y representantes de Astrazeneca y de la Fundación Slim, presentaron formalmente la vacuna, bautizada por ahora como AZ1222, que tendrá una producción inicial de al menos 150 millones dosis.



"Este acuerdo va a garantizar que el acceso de todos los mexicanos a la vacuna tenga un costo menor a los 25.000 millones de pesos (1.121 millones de dólares)", anunció López Obrador, quien destacó en varias oportunidades que la vacuna será universal y gratuita en el país.



"En otros países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna y a quién no. Nosotros, para que no haya ninguna duda y también para darle garantías a todo nuestro pueblo, informamos que todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna. No debe haber preocupación por la gente pobre. Tienen garantizada la vacuna y no se van a quedar al final", prometió el mandatario.



Mientras el Gobierno mexicano estimó que los resultados de la Fase 3 -la última fase de ensayos clínicos- estarán listo para ser aprobados en noviembre, la representante de Astrazeneca en el país, Silvia Varela, calculó que estarán al final de noviembre o en diciembre, "con más certeza".



Según el Gobierno mexicano, una vez que su ente regulador apruebe la nueva vacuna, el laboratorio mAbxience en la Argentina producirá en el primer trismestre de 2021 la materia prima.



Luego, la exportará a México, donde se embalará y, finalmente, distribuirá a toda la región, con excepción de Brasil, que tiene un acuerdo directo por la misma vacuna.



"Esto permitirá que México pueda garantizar el acceso universal en tiempo. Estamos hablando de adelantar entre seis y siete meses el acceso a la vacuna", destacó Ebrard, quien informó que ya se está hablando sobre cómo alcanzar a una producción total de 400 millones de dosis, una cifra máxima aún más alta de la anunciada ayer por el presidente argentino Alberto Fernández.

Lo importante de esta cooperación es que la cadena de producción es latinoamericana con una transferencia de tecnología”

El Canciller mexicano explicó el rol de cada actor en el acuerdo: la Universidad de Oxford y Astrazeneca aportan el desarrollo tecnológico de la vacuna y los laboratorios en México y la Argentina son los responsables de la producción.



En tanto, la Fundación Slim garantiza "poder iniciar la producción en tiempo y forma sin fines de lucro", y los Gobiernos de México y la Argentina serán los que "reciban los pedidos de vacunas de cada país" y faciliten la logística de la distribución en la región, indicó en la conferencia de prensa transmitida por el canal de YouTube del Gobierno mexicano.



Varela, de Astrazeneca, explicó que varios países de la región -como El Salvador, Colombia y Chile- "ya levantaron la mano" para informar que están interesados en recibir una porción de las dosis producidas en Argentina y México.



Sin embargo, la representante de la empresa aclaró que "las negociaciones formales comienzan hoy" con el anuncio oficial del acuerdo.



Sin Brasil, América Latina y el Caribe tienen una población estimada de unos 440 millones habitantes, por lo que debe definirse aún cómo se distribuirá el objetivo inicial de 150 millones dosis.



Varela adelantó que "uno de los lineamientos principales del acuerdo es garantizar accesos y una distribución equitativos entre los países de América Latina". "Iremos priorizando según las poblaciones vulnerables", agregó y mencionó que México, "como uno de los países más afectados" por la pandemia, tendrá prioridad también.