Vizzotti se sumó a las voces tras la marcha: "Las aglomeraciones aumentan el riesgo"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, reiteró que entre las recomendaciones para contener la propagación de la pandemia del coronavirus se encuentra la de evitar las "aglomeraciones", ya que esas situaciones conllevan un "riesgo individual y colectivo" de contagio, un día después de las marchas realizadas ayer en rechazo a medidas del Gobierno.



"Las aglomeraciones de personas aumentan el riesgo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, desde el riesgo individual al riesgo colectivo y los logros que hemos alcanzado", advirtió la funcionaria nacional en el marco del reporte diario matutino del Ministerio de Salud sobre la situación epidemiológica en el país.



La observación de Vizzotti se dio luego de la marcha opositora que se realizó en el Obelisco y en distintos puntos del país.



Las manifestaciones tuvieron una variada muestra de consignas con eje en el rechazo a las restricciones encuadradas en el aislamiento por el coronavirus y a la reforma judicial.



Manifestantes, muchos de ellos sin barbijos, protestaron de a pie con carteles, y otros en caravanas de automóviles, pese al pedido del Gobierno y de algunos sectores de la oposición de evitar las aglomeraciones para no agudizar los contagios.



Salvarezza:"Desafiar la salud pública no tiene ningún mérito"



El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, dijo que "desafiar la salud pública no tiene ningún mérito", al referirse a la marcha opositora.



"Creo que hay un sector de la sociedad, que es una minoría claramente, que no parece ser un sector que utiliza racionalmente el debate político que podemos hacerlo en otro momento, no en medio de una pandemia", aseveró el funcionario nacional en declaraciones a radio Provincia.



"Fue un acto de irresponsabilidad política la de esta marcha claramente convocada por los sectores más contestatarios y virulentos de la oposición desde el punto de vista discursivo", afirmó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en diálogo con radio El Destape.



En esa línea, el ministro mencionó que "la presencia de la presidenta del PRO (por Patricia Bullrich) releva de cualquier tipo de explicación", y estimó que "el objetivo de estas marchas, que las hacen coincidir con fechas patrias, está claro que es intentar desgastar al Gobierno".



De todas formas, el funcionario sostuvo que "sería injusto poner a todos los opositores en la misma bolsa, porque esto lo lleva adelante los que sostienen el discurso más contestatario y duro dentro de la franja opositora".