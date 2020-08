Una senadora neuquina pidío sanciones al Enacom contra Canosa por difundir el uso de dióxido de cloro

Comunicaciones (Enacom) contra la conductora Viviana Canosa por "difundir información falsa sobre la salud en general y sobre el consumo de dióxido de cloro".



La Senadora neuquina expresa en la nota difundida hoy que durante el programa "Nada Personal", emitido por Canal 9 el 5 de agosto pasado, la conductora "ingirió en vivo dióxido de cloro y dijo "oxigena la sangre, te viene divino, yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago".



"Este acto de profunda irresponsabilidad, contradice todas las recomendaciones sanitarias", aseguró la senadora y recordó que "la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha informado que la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales".



Menciona además a la Asociación Toxicológica de Argentina que "advirtió mediante un comunicado que no existe evidencia científica de que la ingesta de esos químicos ayude a prevenir o combatir la enfermedad Covid-19".



Sapag hace referencia a la muerte de un niño de cinco años de edad en la localidad neuquina de Plottier, bajo la sospecha de haber sido causada por el dióxido de cloro que le dieron sus padres.



A modo de conclusión la Senadora neuquina solicita al Enacom "evalúe aplicar las sanciones correspondientes al programa "Nada personal" y a la periodista Viviana Canosa por difundir información falsa sobre la salud en general, y sobre el consumo de dióxido de cloro en particular".



En tanto, envió al Senado Nacional un proyecto de declaración en los mismos términos que el planteo al Encom.



La acción de la senadora Sapag se suma a la denuncia penal contra Canosa, presentada hoy en el ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por el Diputado provincial del FdT, Mariano Mansilla.