Mercantiles: Las Cámaras desmienten la suba de salarios

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) señalaron, a través de un comunicado conjunto, que "aún no se ha concretado ningún acuerdo" en la negociación paritaria con el gremio mercantil. Cabe decir que en Olavarría, la CEO, publicó una nota del Nucleamiento Empresarial del Noroeste que reclama a CAME su disconformidad con lo difundido por el gremio.