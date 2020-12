Comenzó el testeo a turistas y a residentes que regresan a la ciudad de Buenos Aires luego de tres días

Los controles y testeos para detectar eventuales casos de coronavirus entre turistas que ingresan a la ciudad de Buenos Aires, no residentes que tengan previsto permanecer más de un día en el distrito y residentes que regresan después de tres días, comenzaron a realizarse en cuatro puntos del distrito, en una jornada en la que concluye el primer fin de semana largo tras la reapertura del movimiento turístico el 1 de diciembre último.



"La pandemia no pasó y hay que seguir cuidándonos", dijo el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en uno de los controles que comenzó a realizar testeos de saliva en la Terminal de ómnibus Dellepiane.



El funcionario recordó en diálogo con radio La Red que el test que se realizan las personas que ingresen a la Ciudad desde este martes consiste en una "muestra de saliva muy sencilla que dura menos de 10 minutos" e indicó que no necesitan quedarse a esperar el resultado.



Ese test es obligatorio para los mayores de 12 años, sean turistas que arriben de otras provincias u otros países o residentes que hayan estado afuera de la Ciudad por más de 72 horas



Ese test es obligatorio para los mayores de 12 años, sean turistas que arriben de otras provincias u otros países o residentes que hayan estado afuera de la Ciudad por más de 72 horas y a más de 150 kilómetros de distancia.



Miguel indicó que los controles comenzaron a las 6 del martes en la terminal de ómnibus Dellepiane para los turistas que arribaban, mientras que se pondrán en práctica a partir del próximo 15 de diciembre en el aeropuerto internacional de Ezeiza.



Además, los turistas deberán completar una declaración jurada previo al arribo a la ciudad, que puede ser descargada a través de la página oficial del Gobierno de la Ciudad, donde deberán especificar datos personales, lugar de residencia, dónde se hospedarán y datos de la prepaga.



En tanto, los residentes que ingresen a la Ciudad por otros medios deberán acercarse dentro de las 24 horas a alguno de los dos centros de testeos dispuestos en el Centro de Convenciones y en el Edificio de la Munich (en Costanera Sur).



"El ingreso del turismo es una buena noticia", dijo Miguel, quien precisó que la Ciudad se encuentra con las "tasas de contagio más bajas" y remarcó que el resultado de los test se obtiene entre 12 y 24 horas después de realizados.



[Además, los turistas deberán completar una declaración jurada previo al arribo a la ciudad.]

Además, los turistas deberán completar una declaración jurada previo al arribo a la ciudad.

El funcionario indicó que si bien el test que se realiza en esos puntos es gratuito para residentes, también puede realizarse a cargo del sistema de prepagas.



"Una vez que esté el resultado, desde Ciudad se contactan con cada una de las personas que se efectuó el test y en el caso de que sea negativo, la comunicación va a ser de manera automática a través de SMS, un email o un sistema de chat y, si es positivo, lo hacemos de forma telefónica", detalló.



Al respecto, aclaró que a quienes les de positivo para Covid-19 se les explica "cuáles son los pasos que hay que seguir, los cuidados y cómo llevar adelante el aislamiento que corresponda, que puede hacerse en el hogar o en uno de los hoteles disponibles de la Ciudad destinados para tal efecto".



A su vez, dijo que las personas deben seguir respetando "las medidas de seguridad como uso de barbijo, distanciamiento y, en lo posible, evitar participar de actividades sociales o entrar en contacto con personas, salvo que sea imprescindible".





Fiestas clandestinas

Respecto a las clausuras por fiestas clandestinas realizadas los últimos dos fines de semana, Miguel enfatizó el "enorme cumplimiento de las medidas de prevención que realizan 3 millones de habitantes porteños" aunque admitió que "hay algunas excepciones".



"Estamos mejor, hay menos casos de contagio y hoy nos permite recuperar algunas libertades; el turismo, que es trabajo, pero mi mensaje es que `no aflojemos`", reiteró.