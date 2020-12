Sadop busca conocer los motivos del cierre de niveles de un establecimiento privado

Elías Pérez Merlos, responsable de prensa del gremio SADOP, que nuclea a docentes privados, señaló que no han sido notificados , pero ante la información de los medios pidieron una audiencia en la Delegación local del Ministerio de Trabajo. No tiene fecha aún. No cuentan con afiliados por lo que actúan de hecho