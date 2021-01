Las personas que residen en geriátricos podrán volver a recibir visitas bajo estricto protocolo

Así se informa desde el Programa Municipal de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores.

El objetivo de dicho protocolo es restablecer los vínculos entre las personas que residen en geriátricos y sus familiares y /o redes afectivas. El documento no habilita las visitas libremente, sino que cada institución tiene que cumplir rigurosamente las normativas vigentes.

Romina Sponer, titular del Programa Municipal de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores, expresó al respecto: “Venimos trabajando de manera sostenida desde el comienzo de este proceso con las 52 residencias de adultos mayores y sus referentes, hemos recorrido juntos un complejo camino y conocemos los pasos a seguir para adecuar las visitas en Pandemia”.

Contenido del Protocolo

Para poder comenzar a aplicar un régimen de visitas, las instituciones deben acreditar 14 días sin ningún caso confirmado de COVID-19.

El segundo requerimiento es garantizar que las visitas sean en espacios adaptados, abiertos de ser factible o cerrados con buena ventilación, de acuerdo a las posibilidades edilicias de cada residencia.

Como figura en el resto de los protocolos por coronavirus vigentes en nuestra ciudad, en todo momento deben cumplirse las medidas de bioseguridad: uso de tapabocas y alcohol en gel, distanciamiento y el correcto uso de los elementos de protección personal indicados para cada caso.

En todos los casos, las visitas serán programadas con anticipación, tendrán una duración máxima de 30 minutos y no podrán ser de más 1 o 2 (una o dos) personas por residente por turno. Deberán estar espaciadas por un lapso de media hora para realizar la desinfección del espacio.

En el caso de haber estado de viaje o vacacionando fuera de la cuidad, los familiares y/o referentes afectivos de los residentes, no podrán asistir a las instituciones parta realizar visitas presenciales por un lapso de 14 días en los que no deben presentar síntomas, a partir de su regreso a la cuidad.

Previo al ingreso de los familiares, se les tomará la fiebre y se le brindarán elementos de higiene de manos y de protección personal.

Si se detecta un nuevo caso sospechoso o confirmado de COVID-19, las autoridades del geriátrico deberán informarlo de manera inmediata, poner en marcha los protocolos sanitarios y suspender todas las visitas hasta que se regularice la situación y sea seguro retomarlas.

Cabe destacar que representantes de la Secretaría de Salud y del área de Adultos Mayores podrán acercarse a la residencias, en los casos que se considere oportuno, para realizar tareas de orientación y de ser necesario elaborar un acta para que puedan adecuar el espacio y retomar los encuentros.

Asimismo, se destaca la importancia de sostener las comunicaciones por vía telefónica y las videollamadas, como alternativas complementarias a las visitas presenciales.

En este contexto, se continúa con el trabajo de cercanía y cotidianeidad que nos permite esta interacción y vínculo permanentes con los referentes de las mencionadas instituciones.