Comienza la venta de cortes de carne con rebajas de hasta un 30% en el Mercado Central

Los cortes de carne vacuna con rebajas de hasta el 30% respecto a diciembre acordados entre el Gobierno nacional y cámaras frigoríficas comenzarán a ofrecerse al público en el Mercado Central todos los días a partir de hoy, tras la primera jornada de venta en supermercados que se llevó a cabo el miércoles.



Se podrá encontrar en el Mercado Central:



•Tira de asado a $399 (29% más bajo que en diciembre)

•Vacío a $499 (- 20%)

•Matambre a $549 (- 13%)

• Tapa de asado a $429 (- 15%)

• Cuadrada o bola de lomo a $489 (13% más bajo que en diciembre)

•Carnaza a $359 (- 13%)

•Falda a $229 (- 30%)

•Roastbeef a $399 (- 12%)



Fuentes del Mercado Central comentaron a Télam que "se viene realizando un trabajo conjunto muy fuerte con las carnicerías del predio, que se encuentran comprometidas con la medida y con poder garantizar su funcionamiento".



Asimismo, aseguraron que dicha política "resulta fundamental para la comunidad que se abastece en el Mercado, que es muy amplia y que alcanza a una parte importante de los sectores más desfavorecidos, como pudimos comprobar en el acuerdo de diciembre dada la alta demanda de consumo a través de la Tarjeta Alimentar, en las carnicerías del predio".



De esta manera, el mercado concentrador ubicado en la localidad bonaerense de Tapiales llevará a cabo la segunda jornada del plan que comenzó con la oferta de dichos cortes en más de 1600 bocas de expendió a lo largo del país.



Para el presidente del Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), Mario Ravettino, la evaluación realizada por la entidad respecto al primer día de ofertas "fue positiva y óptima, se comercializó la mercadería a los precios establecidos de muy buena manera".



Según comentó el dirigente empresario a Télam, solo se produjeron inconvenientes logísticos en dos localidades del noroeste argentino, pero que de todas maneras, se corrigió y se empezaron a ofertar los cortes a las 14 horas.



Desde la Secretaría de Comercio se realizó un monitoreo para garantizar "el cumplimiento de precios y abastecimiento de los cortes acordados, en conjunto con provincias y municipios".



La dependencia oficial, por otra parte, comprobó que los cortes fueron "de buena calidad", tras las fiscalizaciones realizadas y las imágenes enviadas desde supermercados de distintos puntos del país.



"El acuerdo de precios para la carne se hizo con un grupo de frigoríficos que trabaja con carne de novillo de primera calidad. Es el misma que habitualmente provee a los supermercados. Vamos a fiscalizar no solo para que se cumpla el precio y con el abastecimiento, sino también la calidad de los productos", destacó en un comunicado.







En este sentido, especificó que "por las fiscalizaciones realizadas ayer (por el miércoles) y las imágenes que enviaron desde supermercados de distintos puntos del país, los cortes que se ofrecieron eran de buena calidad. Si en algún caso no se está cumpliendo con eso se puede informar la sucursal para poder continuar con las fiscalizaciones desde la Secretaría de Comercio".



No obstante, circularon por las redes sociales supuestas fotos que evidenciaban una gran cantidad de grasa en los cortes pactados.



Al respecto, Ravettino explicó: "En relación a eso, nosotros para entregar la mercadería a los supermercados tenemos que cumplir con estándares de calidad, que no es solo para carnes, sino también para lácteos o verduras. Cuando no se cumple esa mercadería es devuelta".



"No obstante, cuando aparezca una foto, que se pida el ticket que avale esa denuncia o comentario para corroborar que es cierta y no prestarnos a una especulación, y, segundo, para saber dónde está el problema y corregir el error, porque en 6.000 toneladas puede haber un desvío, pero hace a la transparencia del programa que aquel que denuncie diga 'esto me paso en tal lugar' y tener el ticket de compra", concluyó.



El próximo fin de semana continuará la oferta en supermercados, la cual se extenderá hasta el próximo 31 de marzo, con la posibilidad de extenderla durante todo 2021.



El acuerdo de precios para la carne se formalizó con un grupo de frigoríficos que trabaja con carne de novillo de primera calidad, que habitualmente provee a los supermercados.



Se trata del consorcio de exportadores ABC; las cámaras Cadif, Fifra y Unica; y los supermercados agrupados en ASU, y al acuerdo se le agregan la Carne picada ($265) y el Espinazo ($110), vigentes en Precios Cuidados.



Se estima un volumen inicial de entre 5.500 y 6.000 toneladas por mes, lo que lo convierte al acuerdo en "uno de los más abarcativos logrados con el sector en los últimos años", resaltaron los voceros oficiales.