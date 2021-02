Se reactiva la provisión de vacunas contra el coronavirus con el cuarto vuelo de Aerolíneas a Moscú

AddThis Sharing Buttons

Share to Twitter

Share to FacebookShare to WhatsAppShare to ImprimirShare to Más...

[Ezeiza, previo al vuelo.]

Ezeiza, previo al vuelo.

El cuarto vuelo de Aerolíneas Argentinas con rumbo a Rusia para traer al país una nueva partida de Sputnik V partió la noche del miércoles a las 23.07 desde Ezeiza, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a una progresiva normalización en la entrega de dosis producidas en Moscú durante los próximos días.



El vueloaterrizará por la tarde en el aeropuerto Sheremetievo de Moscú y su regreso está previsto para después del mediodia del viernes.



El presidente de la compañía de bandera, Pablo Ceriani, quien había explicado en su cuenta Twitter detalles del cuarto viaje, mostró el miércoles imágenes de la partida del vuelo a través de la red social.

,