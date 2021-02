La nafta y el gasoil subieron 1,2%

La nafta y el gasoil volvieron a subir este fin de semana alrededor de 1,2% en distintos puntos del país durante el último fin de semana, así lo confirmó el gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de Argentina, Guillermo Lego.

Sin embrago, los aumentos no son generalizados, sólo se dieron el algunas estaciones de servicio. Así lo explicó: "La nafta aún no aumentó en todos lados, por ejemplo todavía no en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí, en el interior. El incremento es del 1,2% aproximadamente”.

FUENTE: INFOCIELO