Sin acuerdo aún entre empresarios y los trabajadores de la sanidad

Se realizó este miércoles una reunión entre las partes en el ministerio de Trabajo nacional, pero no hubo avances en las negociaciones y los dirigentes de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) no descartan avanzar con el plan de lucha, al tiempo que responsabilizan a los empleadores y el poder político por no encontrar una solución para un “reclamo justo”.

Los trabajadores de la sanidad privada vienen exigiendo una urgente revisión de las escalas salariales vigentes a 2020 para los Convenios Colectivos de Trabajo 122/75, 108/75,103/75, 107/75 y 459/06) que comprende a los trabajadores de Clínicas, Sanatorios, Hospitales, Institutos de Diagnóstico, Laboratorios de Análisis Clínicos, Servicios de Emergencias, Institutos Psiquiátricos e Institutos Geriátricos.

“La sociedad apoya la protesta de los compañeros, porque así como aplaude la dedicación y el compromiso de los trabajadores de la salud, también reconocen que reciben salarios por debajo de las necesidades” explicó el Tesorero de la FATSA y secretario General de ATSA-La Plata, Pedro Borgini.

En un extenso y contundente comunicado la FATSA reitera que los trabajadores del sector “Nunca Trabajaron tanto y cobraron tan poco” y aseguran que se “van a impulsar todas las medidas de acción sindical que resulten necesarias para alcanzar el objetivo”.

“Nuestra paciencia tiene un límite. Ignorar nuestro reclamo sólo agudizará el conflicto. Esperamos que los empresarios y los responsables políticos de una situación que resulta intolerable, actúen con celeridad en la búsqueda de soluciones” fue la advertencia de los dirigentes de Sanidad privada.