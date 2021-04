El presidente, Alberto Fernández, sostuvo este jueves que "la crisis ecológica y social son dos caras de la misma moneda" e insistió con la idea de una "renovación de la arquitectura financiera internacional" que posibilite un "canje de deuda por acción climática".



Al exponer en forma virtual en el marco de la Cumbre de Líderes sobre el Clima de la que participan los presidentes y referentes políticos más importantes del mundo, el Jefe de Estado argentino señaló, en línea con las ideas del Papa Francisco, que el cuidado de la ecología y la situación social son fenómenos íntimamente relacionados.



Fernández convocó especialmente a sus pares más cercanos a coordinar "medidas regionales y solidarias" y, de la misma manera en que lo había hecho ayer en la Cumbre Iberoamericana, se mostró como impulsor de un "canje de deuda por acción climática".



"Nos miran las nuevas generaciones. El tiempo de la duda se terminó; nadie se salva solo. Transitemos unidos un tiempo distinto con justicia social, financiera y ambiental", postuló el mandatario argentino.



Fernández sostuvo que el Gobierno puso "la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones" y citó a Juan Perón al afirmar que se debe "tomar conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medioambiente".



Señaló en ese sentido que el país no sólo honra las metas del Acuerdo de París sino que además postula mayores medidas y esfuerzos que incluyen, por ejemplo "un plan de eficiencia para el transporte, la industria y la construcción" y la tipificación como delito ambiental de las prácticas de "deforestación ilegal".



Entre otras acciones económico-financieras, reiteró su pedido para que la "asignación de derechos especiales de giro" se haga "sin discriminar a los países de renta media" y se reconfiguren "los análisis de las aseguradoras de riesgo para no distorsionar" las realidades de los países emergentes.



"He instruido a nuestro Gabinete Nacional de Cambio Climático para que elabore el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, a presentarse en la COP 26 de Glasgow. En este sentido, me complace anunciar aquí los nuevos compromisos que orientarán nuestra acción: Elevamos nuestra Contribución Determinada Nacional un 27,7% respecto a la de 2016, Son dos puntos porcentuales adicionales, a la ya presentada en 2020", informó el Presidente.



El jefe de Estado estimó que esos pasos son "consistentes con la meta de 1,5 grados centígrados, y con la neutralidad de carbono al 2050".



"Asumimos el compromiso de desarrollar el 30% de la matriz energética nacional con energías renovables. Diseñamos un plan de medidas de eficiencia para la industria, el transporte y la construcción. Promoveremos la adopción de tecnologías de punta para la reducción de emisiones de metano y contaminantes de vida corta". destacó.



Asimismo, anunció que Argentina impulsará "un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético", que se adoptarán medidas "profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental" y que se enviará al Congreso un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.



