Especialistas y autoridades sanitarias advirtieron que Argentina atraviesa "el peor momento" de la pandemia de coronavirus y que esta etapa se extenderá hasta fin de mayo, a la vez que alertaron también sobre la necesidad de mantener las medidas restrictivas con mayor fiscalización para lograr "un descenso efectivo de los casos".



"Es el peor momento, pero va a durar hasta la última semana de mayo y, después, las unidades de cuidados intensivos se van a empezar a vaciar", afirmó el médico Luis Cámera.



"Siguiendo cálculos internacionales, podemos decir que este es el pico (de contagios) y ahora empezamos a bajar, pero será de acuerdo a cómo se comporta la gente; es fundamental que sea un mes de máximo cuidado para que realmente desciendan porque, si no, podemos sostener el virus" en una meseta alta, describió en diálogo con Radio 10.



Luis Cámara



Por eso pidió continuar extremando los cuidados "para que el descenso de contagios sea efectivo y no terminemos en una meseta alta".



Tomás Orduna, quien junto a Cámera integra el comité de expertos que asesora al gobierno nacional, se refirió a la ocupación en terapia intensiva y dijo que es necesario "bajar los contagios a números menores a 10 mil casos para mediados de mayo. Si me quedo en 20 mil por día, no hay sistema que aguante".



"Estamos en una situación de colapso", resumió el jefe del departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz.



La ocupación en las terapias intensivas

De acuerdo al informe diario que emite el Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia, este lunes los internados en unidades de terapia intensiva ascendían a 5.036 en todo el país, con un porcentaje de ocupación de camas de 67,7%, cifra que asciende a 76,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



En su reporte de este martes, el Ministerio de Salud de la Ciudad informó que se volvió a quebrar el pico de ocupación de camas UTI en el distrito, que llegó al 84% en los hospitales porteños.



Además, el Hospital de Clínicas -centro de referencia que depende de la Universidad de Buenos Aires- informó en un comunicado que todas sus camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas.



"En el día de la fecha hay un porcentaje de ocupación en internación del 78% en tanto que en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) el porcentaje de ocupación llega al 100%. En ambos casos más del 60% corresponde a Covid-19", anunció el Hospital ubicado en el barrio porteño de Recoleta.