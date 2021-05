RADIO EN VIVO

Explicó lo de las categorías que se exportan , 'el 100% de lo exportado, detalló que el 90% son vacas de manufactura y conserva, es toda la vaca de descarte de los campos'. Al criador lo favorece , le ha venido bárbaro. Desde hace más de un año y medio, a retenido hembras, esto ha hecho crecer el stock de madres y los rodeos.

Tenemos alguna esperanza. Un 10% apenas ,ojalá que la gente del gobierno recapaciten un poco,que dejen de manejarse en forma caprichosa , cuesta mucho entender el razonamiento de la gente que nos gobierna. A pesar de que conocemos su forma de pensar y que tienen estás cosas en su cabeza.

En otra parte de la nota dijo ' He escuchado al presidente decir en un audio que en Argentina hay 3.000.000 de cabezas , 'no tiene ni idea el presidente de los vacunos que hay en el país', en realidad hay 50.000.000 millones de bovinos.En final el martillero y productor expresó 'yo lo único que quiero que ésta gente no me quite la alegría de vivir, sigamos trabajando que es lo que sabemos hacer y miremos para adelante'.