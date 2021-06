FADEEAC, junto a otras entidades del sector, acordó una suba salarial para conductores de bitrenes

En Siempre en Marcha dialogamos con Alfredo Guagliano, director del Departamento de Paritario y Mesa de Enlace, y el asesor legal de la institución. Ademas Guagliano también se refirió a la negociación paritaria que comenzara en los próximos días con el sindicato que lidera Moyano.