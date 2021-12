La Asociación de Rodanteros lleva a cabo una protesta a nivel nacional

En Siempre en Marcha dialogamos con Pablo Calegari, presidente de la Asociacion de Rodanteros de nuestro Pais. Los reclamos se enmarcan en el vencimiento de una prórroga que alcanzaba a todos los tráilers de menos de 750 kilos (identificados como Categoría O1). Según la Asociación de Rodanteros Argentinos (ARA), que agrupa a los dueños de estos rodados, el costo para adecuarse a la normativa va desde los $300.000 hasta los $400.000 (cerca de 300.000 pesos se gastan en las mejoras de seguridad y entre 90.000 y 100.000 en el trámite de homologación).

Además, el tiempo para hacerlo les resulta insuficiente (tanto para realizarlo como para conseguir el dinero), más teniendo en cuenta la dificultad para componerse económicamente tras la pandemia.