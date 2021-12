Ante el retraso de la sanción de una norma para cargar GNC a camiones, estacioneros se reunieron con Enargas

En Siempre en Marcha dialogamos con Pedro Llorvandi, presidente de la cámara de expendedores de combustibles líquidos y GNC de la Provincia de Santiago del Estero y secretario general de Cecha. Tras la reunión se les prometió a los estacioneros buscar una pronta solución, además Lorvandi se expresó respecto al impacto que genera el congelamiento del precio del combustible.