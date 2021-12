Provincia presentó el nuevo sistema de turnos para VTV

En Siempre en Marcha dialogamos con Pedro Perrota, el titular del ERVTV.

Con la medida ya no habrá congestionamientos en el otorgamiento de turnos como tampoco habrá largas colas de espera. Es importante remarcar que todo el cambio de sistema se hará durante los meses de 2022, a medida que los vehículos hagan la verificación según su actual vencimiento como indica la oblea.