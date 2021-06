“Nos parecía muy importante poder ayudar en la campaña de vacunación”

Lo dijo Gaston Sarachu,subdelegado de la CNRT en Olavarría. El organismo, que cuenta con oficina en la terminal de ómnibus de la ciudad, participa de la campaña de vacunación realizando la inscripción a todos los ciudadanos que deseen anotarse para la vacuna. Sarachu también se refirió a los trámites que pueden realizarse en la oficina y a los operativos que se vienen llevando a cabo en el peaje de Hinojo. Ingresar a la nota para escuchar el audio.