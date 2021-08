Transporte Malvinas incorporó equipamiento de última tecnología en el sistema de barrido

En Siempre en Marcha dialogamos con Marcos Panaggio, gerente de Operaciones de Malvinas. El nuevo equipamiento cuenta con un circuito integrado de video donde el operario puede mirar continuamente cómo se va desempeñando el barrido, y de esta manera posibilita realizar un mejor control, con esta nueva tecnología se dosifica y optimiza el consumo de agua, además tiene mejoras en mecánica interna, sonorización, capacidad y facilidad para el mantenimiento.