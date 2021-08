En el día de la Niñez la nutricionista Marcela Guerrero nos aconseja sobre una correcta alimentación para los más pequeños

Marcela Guerrero, nutricionista y titular de Mi Espacio Saludable, nos cuenta como acompañar a nuestros hijos en el camino de la alimentación con consejos y recomendaciones para una vida sana. Ingresar a la nota para escuchar el audio