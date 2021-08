El médico Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, afirmó este lunes que el país se encuentra en "estabilidad y descenso de la transmisibilidad" del coronavirus, aunque advirtió que en la comunidad científica se está empezando a hablar del "virus por siempre".



"Estamos en una estabilidad y en descenso de la transmisibilidad, esperando lo potencial que va a ocurrir en América Latina y la Argentina que es la aparición de la circulación de la variante Delta", dijo el médico en declaraciones a radio La Red.



"En todos lados está ocurriendo, en Latinoamérica está como calmada la circulación, pero ya empezó en México", añadió.



En este sentido, explicó que ante el surgimiento de una nueva variante "primero pasa un período de calma cuando está con las variantes anteriores, luego toma una cierta circulación, y a partir de la tercera o cuarta semana de que empieza a circular comunitariamente hace un efecto espiralado de ascenso".



Respecto a la posibilidad de la transmisión comunitaria de la variante Delta, el infectólogo sostuvo que "se estima que en Latinoamérica esto podría ocurrir en las próximas cuatro semanas o antes en algunos lugares, por ejemplo en México hoy tienen en el Distrito Federal algo de estrés en el sistema sanitario producto de la circulación de Delta".



"Muchas veces hablamos de derrame, desde países donde circula, en este caso de Estados Unidos hacia México y luego hacia toda la región", precisó Debbag y remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación con dos dosis para disminuir el "impacto que podría dar una variante Delta en la Argentina".



Asimismo, indicó que "si bien es una variante que tiene menos mortalidad, cuando produce caos o estrés sanitario aumenta la probabilidad de complicaciones".



Sobre las perspectivas a largo plazo, el médico señaló que "en Estados Unidos es muy frecuente que en reuniones académicas se empiece a hablar del virus por siempre, del virus por un tiempo largo".



"Pero esto no quiere decir que vamos a tener un efecto pandémico como en el 2020, sino que mientras más poblaciones estén vacunadas, más probabilidad hay de que no sea tanto el impacto de las nuevas variantes", precisó.



En ese sentido, criticó los movimientos antivacunas y ejemplificó con el caso de Estados Unidos, donde "el 30 por ciento de la población no accede a la vacuna por decisión propia, personas que son reticentes a la vacunación por ideologías políticas, por ser antisistema o anticiencia.



"Hoy la pandemia en los Estados Unidos, y en países donde hay alta tasa de vacunación, es del no vacunado", graficó.