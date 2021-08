Se conmemora el día de los caídos en motocicleta

Como cada 16 de Agosto se recuerda a los caídos en Motocicleta. En Siempre en Marcha rememoramos una interesante charla entre Juan José “Gato” Barbery y Guillermo Block, en la nota ambos hacen referencia a como nació la agrupación 16 de Agosto y cuales eran esas preocupación en materia de seguridad vial, que al día de hoy se mantienen. También escuchamos la palabra del concejal Eduardo Rodríguez haciendo mención a esta fecha tan especial. Ingresar a la nota para escuchar el audio.