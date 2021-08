Volvo sigue creciendo

Próximo al lanzamiento de su nueva línea de camiones, Volvo Trucks y Buses abrió un nuevo concesionario oficial integral de Sueca Vehículos Pesados, ubicado en Ruta 5 km 158, en la ciudad de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. En Siempre en Marcha dialogamos con Gaston Fraschina, vocero de Volvo. Ingresar a la nota para escuchar el audio.