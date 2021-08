Nueva disposición para la circulación de tráileres a partir de noviembre

En Siempre en Marcha dialogamos con Juan Olmos, director de coordinación interjuridiccional y normalización normativa de la ANSV, que nos contó de que se trata esta nueva reglamentación a la que deberán adaptarse todos los tráileres que hasta ahora circulaban con la patente 101. Ingresar a la nota para escuchar el audio.