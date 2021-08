Con prioridad en ingresantes y avanzados, la UNICEN recupera presencialidad

Foto: Archivo

La plenitud y nueva normalidad se alcanzará en el 2022 reconoció el rector Marcelo Aba, en diálogo con LU32. Sostuvo que este semestre van volviendo trabajadores docentes y no docentes y se establecerá la vuelta para algunas materias o espacios que necesiten de la presencialidad. De todos modos, deberá garantizarse la virtualidad para quienes no puedan concurrir, afirmó.