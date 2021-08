Confirman que los síntomas post covid se van con el tiempo

Desde el gimnasio funcional del CECO, el profesor Juan Pablo Arouxet, en base a la experiencia con alumnos que han padecido la enfermedad, indicó que, pasado un tiempo, pudieron superar el ‘cansancio’ o ‘agotamiento’ que les dejó la infección como secuela, con actividad física.