Los Amigos de la recolección y una nueva propuesta solidaria

Bajo el lema unidos todo se puede, los recolectores de residuos de nuestra ciudad, organizan para el próximo sábado la fiesta del día de la niñez. Emiliano Navarro, uno de los recolectores, nos contó detalles de esta jornada que comenzará al 14 Hs en Av. Alberdi y Fassina y en la que habrá juegos, chocolate, música, juguetes y sorteos. Se pueden hacer donaciones comunicándose al 2284-304685 o al 2284-602748.