El avance de la vacunación ha hecho que bajen los casos en la Región Sanitaria IX

Lo expresaron Ramiro Borzi, Norma Álvarez Morello y Natalia Álvarez. Los responsables de la Región y la coordinadora de los vacunatorios de Olavarría, ofrecieron una conferencia de prensa. Indicaron que se dan unos 420 casos diarios, cuando en el pico hubo 3150.