‘Congelar un precio tiene consecuencias positivas y negativas’

El recientemente reelecto presidente de CECHA, Gabriel Bornoroni, dialogo con Lu32.

Se refirió a temas importantes como el congelamiento del precio del combustible y su pérdida de terreno frente a la inflación, la nueva ley de Hidrocarburos y la situación de las estaciones de servicio frente a la electrificación de los vehículos. Ingresar a la nota para escuchar el audio.