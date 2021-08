‘Los estados Psicológicos alterados son un riesgo en el tránsito’

En Siempre en Marcha dialogamos con María Cristina Isoba, Psicóloga y miembro fundadora de Luchemos por la Vida, sobre como los aspectos Psicológicos están en juego en la mayoría de los siniestros viales. Ingresar a la nota para escuchar el audio.