‘Falta La decisión política de solucionar el problema’

Carlos Messina, secretario de Aprocam, se refirió al problema que viven muchos transportistas en Uspallata. Cerca de 3000 camiones estuvieron varados en estas últimas horas en la aduana de Uspallata, a la intemperie y bajo temperaturas muy bajas. Ingresar a la nota para escuchar el audio.