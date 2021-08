‘No nos oponemos al aumento, pero no podemos firmar algo que no sabemos si vamos a poder cumplir'

Así se refirió Gustavo Gaona, prensa de la cámara empresaria de larga distancia, al reclamo de aumento salarial que llevaron a cabo desde la Uta el pasado fin de semana los chóferes de micros de larga distancia. Gaona manifestó que la actividad aun no ha vuelto a los niveles de la prepandemia, y que no hay demanda de viajes, sumado a los más de 9 meses de párate que tuvieron el año pasado.